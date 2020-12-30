استقرار أسعار صرف الدولار لدى البنوك مع بداية تعاملات الأربعاء

فهد حسين – استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي خلال الساعات الأولى من تعاملات البنوك اليوم الأربعاء، عند نفس المستويات المسجلة بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء.

وكان متوسط سعر الدولار أمام الجنيه قد ارتفع قرشا واحدا في البنوك، بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، ليسجل 15.665 جنيه للشراء و15.765 جنيه للبيع، مقابل 15.665 جنيه للشراء و15.765 جنيه للبيع يوم الإثنين.

وعرض بنك مصر الدولار بقيمة 15.64 جنيها للشراء و15.74 جنيها للبيع، كما سجل الدولار 15.66 جنيها للشراء و15.76 جنيها للبيع لدى بنكي الأهلي المصري وأبوظبي الأول.

أما بنوك الإسكندرية وأبو ظبي الإسلامي والعربي الأفريقي الدولي فعرضوا الدولار بقيمة 15.67 جنيها للشراء و15.77 جنيها للبيع.

وسجل الدولار 15.68 جنيها للشراء و15.78 جنيها للبيع لدى بنكي التجاري الدولي وكريدي أجريكول مصر.