- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
فهد حسين – استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي خلال الساعات الأولى من تعاملات البنوك اليوم الأربعاء، عند نفس المستويات المسجلة بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء.
وكان متوسط سعر الدولار أمام الجنيه قد ارتفع قرشا واحدا في البنوك، بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، ليسجل 15.665 جنيه للشراء و15.765 جنيه للبيع، مقابل 15.665 جنيه للشراء و15.765 جنيه للبيع يوم الإثنين.
وعرض بنك مصر الدولار بقيمة 15.64 جنيها للشراء و15.74 جنيها للبيع، كما سجل الدولار 15.66 جنيها للشراء و15.76 جنيها للبيع لدى بنكي الأهلي المصري وأبوظبي الأول.
أما بنوك الإسكندرية وأبو ظبي الإسلامي والعربي الأفريقي الدولي فعرضوا الدولار بقيمة 15.67 جنيها للشراء و15.77 جنيها للبيع.
وسجل الدولار 15.68 جنيها للشراء و15.78 جنيها للبيع لدى بنكي التجاري الدولي وكريدي أجريكول مصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استقرار أسعار صرف الدولار لدى البنوك مع بداية تعاملات الأربعاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.