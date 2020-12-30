وزير الإسكان يصدر حركة تغييرات بأجهزة المدن الجديدة

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بتولى المهندس مجدى يوسف محمد عبدالمنعم، القائم بتسيير أعمال جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة. طالع.. وزير الإسكان: هيئة المجتمعات أنفقت 67 مليار جنيه على المشروعات في 6 شهور كما تولى المهندس أشرف فتحى محمود عبدالرازق، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، العمل رئيساً لجهاز مدينتى ملوى والفشن الجديدتين. وتقرر تعيين المهندس محمد مصطفى أحمد مرسى، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر. وتولى المهندس عبداللطيف عبداللطيف بشارة، نائب رئيس جهاز حدائق العاصمة، العمل رئيساً لجهاز مدينة حدائق العاصمة. وتم تعيين المهندس خالد نايف عبدالعزيز، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة. وتعيين المهندس إسماعيل محمد محمدى النادى، كبير أخصائيين بدرجة مدير عام ومكلف بمأمورية عمل بجهاز تنمية مدينة بدر، العمل نائباً لرئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة. وتولى المهندس محمد السيد طلبة عطية، كبير أخصائين بدرجة مدير عام بجهاز تنمية مدينة بدر، العمل نائباً لرئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة. كما أصدر الدكتور عاصم الجزار، قراراً بتولى المهندس محمد أحمد الدكرورى محمد، من الدرجة العالية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، القيام بالإشراف على مدن (المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – الفشن الجديدة).

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