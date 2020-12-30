العربية لحليج الأقطان تضم عبلة خيري لمجلس إدارتها

رنا ممدوح _قرر مجلس إدارة شركة العربية لحليج الأقطان في جلسته المنعقدة أمس، تعيين عبلة عادل خيري عضو بالمجلس من ذوي الخبرة.

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جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص أن يتضمن تشكيل مجلس الإدارة عنصرا نسائيا، وفقاً لبيان الشركة المرسل للبورصة اليوم.

لذا قررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10 دقائق لحين الإطلاع على الخبر المنشور.

مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة العربية لحليج الأقطان، عن الربع الأول من العام المالي الجاري، عن تراجع خسائر الشركة بنسبة 53.4 بالمائة، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الخميس، أنها سجلت صافي خسائر بعد احتساب الضرائب بلغ 14.03 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 30.09 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتسجل 245.17 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 336.59 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وكانت المؤشرات المالية المستقلة للعربية لحليج الأقطان، عن الربع الأول من العام المالي الجاري، أظهرت تراجع خسائر الشركة لتسجل 3.33 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 7.01 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.