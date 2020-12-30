أوراسكوم كونستراكشون توافق على توزيع أرباح مرحلية بقيمة 0.21 دولار للسهم الواحد

رنا ممدوح _ أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، أن مجلس الإدارة وافق على توزيع أرباح مرحلية بقيمة 0.21 دولار للسهم الواحد.

طالع.. أوراسكوم كونستراكشون تحقق 66.6 مليون دولار أرباح مجمعة في 9 أشهر

وبحسب بيان الشركة المرسل للبورصة اليوم، فقد تم تحديد تاريخ الاستحقاق لتوزيعات الأرباح لمالك السهم حتى نهاية جلسة يوم 19 يناير القادم، وسيتم الصرف اعتبارا من يوم 26 يناير 2021، وفقاً للقواعد المعمول بها ببورصة ناسداك دبي.

وستقوم الشركة بتوزيع الأرباح بالدولار على المساهمين المالكين لأسهم في ناسداك دبي وبالجنيه المصري على المساهمين المالكين لأسهم في البورصة المصرية.

وسيتم احتساب سعر تحويل العملة وفقا لسعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المعلن من البنك المركزي المصري المصري في تاريخ قرار مجلس الإدارة الموافق 29 ديسمبر الجاري.

وتضاف هذه الأرباح على توزيعات الأرباح البالغة 0.21 دولار للسهم والتي تم توزيعها بالفعل على المساهمين في شهر أغسطس 2020، وبذلك يصل إجمالي قيمة الأرباح المعلن عنها خلال السنة المالية 2020 إلى 0.42 دولار للسهم.

وحققت الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، أرباحاً بلغت 66.6 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، مقابل أرباح بلغت 100.3 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 2.44 مليار دولار، مقابل إيرادات بلغت 2.28 مليار دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت الشركة خسائر بلغت 1.9مليون دولار، مقابل أرباح بلغت 20.65 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2019.