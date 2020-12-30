مصر الجديدة تطرح كراستي شروط 1935 فدان خلال يناير وفبراير

بكر بهجت _ تخطط شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لطرح كراستي شروط قطعتي أرض بمساحة إجمالية 1935 فدان، منقسمة إلى 240 فدانًا سيتم بيعها بنظام المزايدة، وسيتم طرح كراسة الشروط الخاصة بها الشهر المقبل، و1695 فدان بنظام الشراكة في مشروع هليوبارك، وسيتم طرح كراسة شروطها في شهر فبراير.

العضو المنتدب: الشركة دخلت في محادثات مع مطورين للاطمئنان على قبولهم للطرح

وقال تامر ناصر، العضو المنتدب للشركة، في تصريحاته لنشرة «دوت الخليج» الصادرة عن بوابة دوت الخليج جورنال، إن الشركة تعمل حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة على كراسة الشروط الخاصة بالأرض البالغة مساحتها 240 فدانًا في مشروع نيوهليوبوليس، والتي سيتم طرحها بنظام المزايدة، ودخلت الشركة في محادثات مع عدة شركات للتأكد من نجاح الطرح، وللاطمئنان إلى التقدم للمزايدة.

وأضاف ناصر أن الأرض الأخرى التي تبلغ مساحتها 1695 فدان، في مشروع «هليوبارك» سيتم طرحها بنظام الشراكة، وتعمل الشركة على الانتهاء من صياغة كراسة الشروط ليتم طرحها في نهاية شهر يناير، أو بداية فبراير على أقصى تقدير، لافتًا إلى أن هناك نحو 4 أو 5 مطورين أبدوا رغبتهم في الحصول على الأرض، وأنه فور الطرح الرسمي فإن شركة واحدة فقط هي التي سيتم الترسية عليها، وفق التوجه الجديد للشركة.

ونهاية نوفمبر الماضي نقلت نشرة «دوت الخليج» عن العضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، قوله إن الشركة تلقت عروضًا من عدة مطورين للدخول بشراكة معها على تطوير أرض مشروع «هليو بارك»، مشيرًا إلى أن تلك العروض دفعت الشركة إلى تغيير استراتيجيتها من تقسيم الأرض وطرحها على قطع منفصلة، إلى طرحها كاملة على مستثمر واحد.

وتابع ناصر أن الشركة تسير في خطتها التي أعلنتها قبل شهرين وفق الجدول الزمني، من خلال طروحات الأراضي واستغلال الأصول سواء بالبيع أو التطوير، لافتًا إلى أن الشركة تعمل على توفير السيولة اللازمة لخطة التطوير بحسب احتياجات كل مرحلة.

وقبل شهرين حددت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير مصادر تمويل خطة التطوير التي ستنفذ خلال السنوات الخمس المقبلة، في 3 محاور أساسية، يتمثل أولها في استغلال الأصول سواء بالبيع أو التطوير، أو الشراكة، والثاني الاقتراض البنكي، والمحور الثالث زيادة رأس المال الشركة.

وتمتلك شركة مصر الجديدة أصولًا تتجاوز 100 مليار جنيه، إلى جانب عدة وسائل تمويلية تمكنها من تحقيق خطة التطوير التي تسعى إليها، وفق ما أعلنته الشركة في وقت سابق.

ولفت إلى أن بيع الأراضي ليس المحور الرئيسي الذي تعتمد عليه الشركة، وإنما هو جزء لتوفير السيولة اللازمة لخطة التطوير، حيث إن الشركة ستعتمد خلال الفترة المقبلة على تطوير مشروعات والاستفادة منها استثماريًّا، وأيضًا الدخول في شراكات على أراضٍ بنسبة من الإيرادات.