وزيرة الصناعة: 22.8 مليار دولار قيمة الصادرات المصرية من يناير لنوفمبر

بكر بهجت _ أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة تنفذ خطة طموحة لمضاعفة الصادرات السلعية والوصول بها الى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.

طالع.. نيفين جامع: لجنة تسعير الطاقة تتابع أسعار بيع الغاز للصناعة

وأضافت في بيان للوزارة حول حصاد قطاع التجارة في عام 2020، أن إجمالي قيمة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية خلال 11 شهر الأولى من عام 2020 بلغت حوالي 22 مليار و800 مليون دولار.

ولفتت إلى أن الصادرات حققت خلال نفس الفترة من عام 2019 نحو 23 مليار و364 مليون وهو فارق طفيف ومعدل مقبول فى ظل الظروف التي اجتاحت العالم جراء جائحة كورونا.

توقعات بارتفاع الصادرات إلى 25 مليار دولار بنهاية العام

وأشارت الوزيرة إلى أنه من المتوقع أن تتخطى حاجز 25 مليار دولار مع ختام عام 2020.

وقالت إن الحفاظ على معدلات الصادرات رغم الأزمة يعكس الرؤية الطموحة للوزارة والخطة التي تبنتها لمواجهة الأزمة والتعامل مع تداعيتها من خلال التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية في التصدير وعلى رأسها الصناعات الطبية والغذائية.

ولفتت إلى أن خطة الوزارة تستهدف الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وفتح المزيد من الاسواق أمام المنتج المصري الامر الذي يسهم في تحقيق طفرة في معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.

تراجع كبير في الواردات إلى 58.1 مليار دولار خلال 11 شهرا

وأوضحت جامع أن الواردات المصرية شهدت انخفاضاً كبيراً خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من عام 2020 حيث بلغت نحو 58 مليار و106 مليون دولار مقارنة بنحو 65 مليار و828 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019، بنسبة انخفاض 12%.

وأشارت إلى أن عجز الميزان التجارى سجل ايضاً انخفاضاً كبيراً بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 حيث سجل نحو 35 مليار و306 مليون دولار مقارنة بنحو 42 مليار و464 مليون دولار بفارق 7 مليار و158 مليون دولار.

وأكدوا أن تلك البيانات تؤكد نجاح خطة الوزارة فى ترشيد الاستيراد ومنح الفرصة للصناعة الوطنية لإحلال المنتج المصري محل المنتجات المثيلة المستوردة من خلال التوسع فى برامج تعميق التصنيع المحلى التى تنفذها وزارة التجارة والصناعة.

مواد البناء والصناعات الطبية والغذائية حققت زيادة في معدلات التصدير

وأشارت الوزير إلى أن القطاعات التى حققت زيادة فى صادراتها خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من عام 2020 تضمنت قطاعات قطاع مواد البناء بقيمة 5 مليار و590 مليون دولار، وقطاع الصناعات الطبية بقيمة 488 مليون دولار.

وتابعت أن القائمة ضمت أيضا قطاع الصناعات الغذائية بقيمة 3 مليار و155 مليون دولار.

الإمارات والسعودية وتركيا وأمريكا أكبر الأسواق المستقبلة للمنتجات المصرية

ولفتت الوزيرة إلى أن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال هذه الفترة تتضمن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 2 مليار و660 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة مليار و520 مليون دولار.

وتابعت أن تركيا أيضا ضمن القائمة بقيمة مليار و424 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و385 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة مليار و113 مليون دولار.