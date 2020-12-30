وزير الإسكان: تنفيذ مشروعات في سيناء بتكلفة 14.37 مليار جنيه بالعام المالي الحالي

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفداً من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن محافظة شمال سيناء، للاستماع إلى مطالبهم بشأن المشروعات السكنية والخدمية بالمحافظة، ومتابعة موقف المشروعات الجارى تنفيذها لخدمة أهالينا بمحافظة شمال سيناء، وذلك بحضور مسئولى الوزارة.

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ووفق بيان الوزارة قال الدكتور عاصم الجزار إن إجمالى تكلفة المشروعات التى تنفذها جهات الوزارة المختلفة بشبه جزيرة سيناء، خلال عام المالى 2020/2021، بلغت نحو 14 مليارا و370 مليون جنيه بالإضافة إلى 310 ملايين دولار.

وأوضح الوزير أن وزارة الإسكان، وأجهزتها المختلفة، لا تدخر جهداً فى تنفيذ المشروعات المختلفة لأهالينا بمحافظة شمال سيناء، كما أكد مسئولو الجهات المختلفة فى وزارة الإسكان أن معظم مطالب أهالى محافظة شمال سيناء من المشروعات، مُدرجة فى الخطة الاستثمارية لتنفيذها، طبقاً للتمويل الذى يتم إتاحته.

وأعرب وزير الإسكان عن أمله فى أن تشهد محافظة شمال سيناء طفرة كبيرة فى أعمال التنمية المختلفة، فى الفترة المقبلة، وذلك بالتزامن مع عودة الأمور لطبيعتها والقضاء على الإرهاب، مؤكداً أن الخطة التنموية والمشروعات القومية الكبرى التى يتم تنفيذها على مستوى الدولة هى مرتبطة بخطة تنمية سيناء.

وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير: يبلغ إجمالى مشروعات جهاز تعمير سيناء، التى تم وجار تنفيذها خلال العام المالى 2020/2021، 77 مشروعاً بإجمالى استثمارات 5.2 مليار جنيه.

واستعرض اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، المشروعات التى تم ويجرى تنفيذها بمحافظة شمال سيناء، حيث تم التسليم الابتدائى لمحطة تحلية مياه البحر بالعريش رقم 1، بطاقة 5 آلاف م3/يوم، بتكلفة 100 مليون جنيه، ومحطة تحلية مياه البحر بالعريش رقم 2، بطاقة 5 آلاف م3/يوم، بتكلفة 70 مليون جنيه.

وتابع أنه تم أيضا تسليم محطة تحلية مياه البحر بالعريش رقم 3 “الريسة”، بطاقة 10 آلاف م3/يوم، بتكلفة 179 مليون جنيه، ومحطة رافع مياه جنوب المساعيد، بتكلفة 70 مليون جنيه، ومحطة تحلية مياه البحر بالشيخ زويد، بطاقة 5 آلاف م3/يوم، بتكلفة 100 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ محطة تحلية مياه البحر بالعريش رقم 4 – المرحلة الأولى بطاقة 100 ألف م3/يوم، بتكلفة 1.552 مليار جنيه.