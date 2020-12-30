نيفين جامع: صرف 13 مليار جنيه للشركات المصدرة من مبادرة السداد الفوري

بكر بهجت _ كشفت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن ما تم صرفه للشركات المصدرة عبر مبادرة السداد النقدي والفوري والتي نفذتها الوزارة بجهود مشتركة مع وزارة المالية والقطاع المصرفي بلغ نحو 13 مليار جنيه.

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وأضافت الوزيرة في بيان للوزارة عن حصاد قطاع التجارة في عام 2020، أ، إجمالي ما تم صرفه للشركات المصدرة خلال العام الحالي ارتفع إلى نحو 20 مليار جنيه.

وأشارت إلى أنه تم انهاء ملف متأخرات المصدرين من خلال طرح العديد من المبادرات شملت سداد 30% من المتأخرات مع صرف مستحقات الشركات التي تصل قيمة مستحقاتها أقل من 5 مليون جنيه ليبلغ إجمالي المساندة التصديرية المنصرفة خلال عام 2020 نحو 6.7 مليار جنيه استفادت منه 1863 شركة.