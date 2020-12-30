محمد خميس: إرجاء الضريبة العقارية للمصانع استجابة لأول مطالب المستثمرين من المالية

بكر بهجت _ وافقت وزارة المالية على مد فترة تقديم الإقرار الضريبى عن الضرائب العقارية من 31 ديسمبر 2020 إلى 31 مارس 2021، بحسب الدكتور محمد خميس شعبان رئيس اللجنة المشكلة من مجتمع الأعمال ووزارة المالية بشأن الضرائب العقارية.

طالع.. وزير المالية: مد تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى نهاية مارس المقبل

وأضاف خميس في بيان، أنه تم إصدار منشور داخلى صادر من وزارة المالية صباح اليوم الأربعاء، موجه إلى كافة مكاتب مصلحة الضرائب العقارية على مستوى الجمهورية بمد فترة تقديم الإقرار الضريبى.

وتابع أن ذلك القرار يمثل استجابة من الوزارة لأول مطالب اللجنة والتي تم عرضها على وزارة المالية فى الاجتماع الاخير بينهما.

وأكد خميس بأن هذه القرار يعتبر باكورة نتائج أعمال اللجنة المشتركة والتى أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرار بتشكيلها تضم ممثلين من اتحاد المستثمرين وجمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد الصناعات مع قيادات الضرائب العقارية.

وأشار خميس إلى أن الاجتماع المقبل للجنة من المقرر أن يتم عقدها بداية الأسبوع المقبل.

كان وزير المالية أصدر قرار مطلع الشهر الجاري بتشكيل لجنة تضم تجمع المستثمرين ومجتمع الأعمال بجانب ممثلين من الوزارة تختص بدراسة كافة المشكلات العملية الناتجة عن تنفيذ بروتوكول معايير تقييم المنشأت الصناعية بغرض حساب الضريبة على العقارات المبنية والإتفاق على حلول لها تمهيدا لإعادة صياغة بنود هذه البروتوكول للنظر فيما يتم اتخاذه وفقا للقانون.