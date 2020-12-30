كيف ستغير صدمات وباء كورونا وجه الاقتصاد في العالم إلى الأبد؟

بلومبرج ـ الصدمات الاقتصادية الناجمة عن أزمات مثل جائحة كورونا لا تحدث إلا مرة واحدة كل بضعة أجيال ، وتحدث تغييرًا دائمًا وبعيد المدى.

يسير الاقتصاد العالمي في طريقه إلى التعافي من الركود، لكن موروثات أخرى من Covid-19 ستحدد شكل النمو العالمي لسنوات قادمة.

ستستولي الروبوتات على وظائف المصانع والخدمات ، بينما سيبقى العمال ذوو الياقات البيضاء في المنزل أكثر.

سيكون هناك المزيد من عدم المساواة بين البلدان وداخلها. ستلعب الحكومات دورًا أكبر في حياة المواطنين ، وتنفق – وتستدين – المزيد من الأموال.

عادت الحكومات الكبيرة إلى الظهور فيما يشبه إعادة كتابة عقد اجتماعي، أصبح من الشائع بالنسبة للسلطات تتبع الأماكن التي يذهب إليها الأشخاص ومع من التقوا – ودفع رواتبهم عندما لا يتمكن أصحاب العمل من تدبيرها.

حتى في في البلدان التي سادت فيها أفكار السوق الحرة لعقود ، كان لا بد من إصلاح شبكات الأمان.

ثمن التدخلات

لدفع ثمن هذه التدخلات ، واجهت حكومات العالم عجزًا في الميزانية بلغ 11 تريليون دولار هذا العام ، وفقًا لماكينزي وشركاه.

هناك بالفعل نقاش حول المدة التي يمكن أن يستمر فيها هذا الإنفاق ، ومتى يتعين على دافعي الضرائب البدء في سداد الفاتورة.

على الأقل في الاقتصادات المتقدمة ، لا تشير أسعار الفائدة شديدة الانخفاض والأسواق المالية غير المنضبطة إلى أزمة على المدى القريب.

أما على المدى الطويل ، تؤدي إعادة التفكير في الاقتصاد إلى تغيير العقول بشأن الدين العام.

هناك إجماع على أن الحكومات لديها مجال أكبر للإنفاق في عالم منخفض التضخم ، ويجب أن تستخدم السياسة المالية بشكل أكثر استباقية لدفع اقتصاداتها.

يقول المدافعون عن النظرية النقدية الحديثة إنهم كانوا من رواد تلك الحجج وأن التيار السائد يلحق بالركب الآن فقط.

كما عادت البنوك المركزية إلى طبع النقود. وسجلت أسعار الفائدة مستويات قياسية جديدة. كثف محافظو البنوك المركزية التيسير الكمي ، ووسعوا نطاقه ليشمل ديون الشركات وكذلك ديون الحكومة.

لقد خلقت كل هذه التدخلات النقدية بعضًا من أسهل الظروف المالية في التاريخ – وأطلقت العنان لجنون الاستثمار المضارب.

هذا النوع من الاستثمار ترك الكثير من المحللين قلقين بشأن المخاطر الأخلاقية في المستقبل.

لكن سيكون من الصعب تغيير سياسات البنك المركزي المصري إلى النقيض ، خاصة إذا ظلت أسواق العمل ممزقة واستمرت الشركات في الادخار.

التيسير العالمي في عام 2020

تاريخيا.. تخفض الأوبئة أسعار الفائدة لفترة طويلة ، وفقًا لورقة نُشرت هذا العام. ووجدت أنه بعد ربع قرن من إصابة المرض ، كانت المعدلات ستقل بنحو 1.5 نقطة مئوية مما كانت ستصبح عليه لولا ذلك.

عرضت الحكومات الائتمان كشريان الحياة خلال وباء كورونا ، واستحوذت عليه الشركات.

كانت إحدى النتائج ارتفاع مستويات ديون الشركات في جميع أنحاء العالم المتقدم.

يقدر بنك التسويات الدولية أن الشركات غير المالية اقترضت 3.36 تريليون دولار في النصف الأول من عام 2020.

مع انخفاض الإيرادات في العديد من الصناعات بسبب الإغلاق أو حذر المستهلك ، وتآكل الخسائر في الميزانيات العمومية للأعمال ، فإن الظروف مهيأة لـ “أزمة ملاءة كبيرة للشركات” ، وفقًا لتقرير جديد.

يرى البعض أيضًا خطرًا في تقديم الكثير من الدعم للشركات ، مع القليل من التمييز بشأن من يحصل عليه.

يقولون أن هذه وصفة لإنشاء “شركات زومبي” لا يمكنها البقاء في السوق الحرة ويتم الاحتفاظ بها على قيد الحياة فقط بمساعدة الدولة – مما يجعل الاقتصاد بأكمله أقل إنتاجية.

البلدان الفقيرة

أما البلدان النامية، فتفتقر إلى الموارد اللازمة لحماية الوظائف والشركات – أو الاستثمار في اللقاحات – بالطريقة التي فعلها أقرانها الأكثر ثراءً.

وستحتاج هذه الدول الفقيرة إلى تشديد الأحزمة بصورة عاجلة، أو المخاطرة بأزمات العملة وهروب رأس المال.

يحذر البنك الدولي من أن الوباء يؤدي إلى ظهور جيل جديد من الفقر واضطراب الديون ، ويقول صندوق النقد الدولي إن الدول النامية تخاطر بالخطر

في حين، اتخذت الحكومات الدائنة في مجموعة العشرين بعض الخطوات للتخفيف من محنة أفقر المقترضين.

لكنها تعرضت لانتقادات من قبل مجموعات المعونة لأنها قدمت فقط تخفيفًا محدودًا للديون وفشلت في إشراك المستثمرين من القطاع الخاص في الخطة.

كما يميل العمل منخفض الأجر في الخدمات إلى الاختفاء أولاً مع انغلاق الاقتصادات. وعادت الأسواق المالية للرواج بسرعة أكبر بكثير من أسواق العمل.

النتيجة كانت تسمى “الانتعاش على شكل حرف K”. فقد أدى الفيروس إلى توسيع فجوات الدخل أو الثروة عبر خطوط الصدع الطبقية والعرقية والجنس.

عمل المرأة

لقد تضررت النساء بشكل غير متناسب – ويرجع ذلك جزئيًا أن يعملن في الصناعات التي واجهت صعوبات ، ولكن أيضًا لأنه كان عليهن تحمل الكثير من عبء رعاية الأطفال الإضافي مع إغلاق المدارس.

في كندا ، انخفضت المرأة في القوى العاملة إلى أدنى مستوى لها منذ منتصف الثمانينيات.

الروبوت والبشر

أثار Covid-19 مخاوف جديدة بشأن الاتصال الجسدي في الصناعات التي يكون فيها التباعد الاجتماعي صعبًا – مثل البيع بالتجزئة أو الضيافة أو التخزين.

أحد الحلول هو استبدال البشر بالروبوتات.

تشير الأبحاث إلى أن الأتمتة غالبًا ما تكتسب أرضية أثناء الصدمات الاقتصادية .

في ظل الوباء ، سرعت الشركات العمل على الآلات التي يمكنها تسجيل الضيوف في الفنادق ، أو قطع السلطات في المطاعم ، أو تحصيل الرسوم في أكشاك الرسوم.

كما ساد التسوق عبر الإنترنت.

هذه الابتكارات ستجعل الاقتصادات أكثر إنتاجية. لكنهم يقصدون أيضًا أنه عندما يكون من الآمن العودة إلى العمل ، فإن بعض الوظائف لن تكون موجودة.

وكلما طالت مدة بقاء الأشخاص عاطلين عن العمل ، زادت إمكانية ضمور مهاراتهم – وهو ما يسميه الاقتصاديون “التخلف”.

أماكن العمل

في أعلى سلم الدخل ، أصبحت المكاتب البعيدة فجأة هي القاعدة.

وجدت إحدى الدراسات أن ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في شهر مايو تم إنشاؤه بواسطة أشخاص يعملون في المنزل.

طلبت العديد من الشركات من الموظفين الابتعاد عن المكتب حتى عام 2021 ، وأشار البعض إلى أنهم سيجعلون العمل مرنا دائمًا.

اجتاز العمل من المنزل في الغالب اختبار التكنولوجيا ، مما أعطى أصحاب العمل والموظفين خيارات جديدة.

هذا مصدر قلق للشركات التي تلبي احتياجات البنية التحتية القديمة لحياة المكاتب ، من العقارات التجارية إلى الطعام والنقل.

إنها نعمة لأولئك الذين يبنون منصة جديدة: قفزت المشاركات في منصة مؤتمرات الفيديو Zoom بأكثر من ستة أضعاف هذا العام.

كما أدى خيار العمل عن بعد ، إلى جانب الخوف من الفيروس ، إلى اندفاع سكان المدن نحو الضواحي أو الريف – وفي بعض البلدان ، ارتفاع أسعار العقارات الريفية.

السفر والترفيه

توقفت بعض أنواع السفر. تراجعت السياحة العالمية بنسبة 72 ٪ في العام حتى أكتوبر ، وفقًا للأمم المتحدة.

تعتقد شركة ماكينزي أن ربع رحلات العمل قد تختفي إلى الأبد مع انتقال الاجتماعات عبر الإنترنت.

وانخفض عدد السياح الوافدين الدوليين بنسبة 72٪ خلال شهر أكتوبر

مع انقلاب الإجازات وإلغاء الأحداث الجماهيرية مثل المهرجانات والحفلات الموسيقية ، تعطل الاتجاه السائد بين المستهلكين لتفضيل “التجارب” على البضائع.

وعندما تستأنف الأنشطة ، قد لا تكون هي نفسها.

“ما زلنا لا نعرف كيف ستكون الحفلات الموسيقية ، حقًا” ، هكذا قال رامي هيكل ، المالك الشريك لمكان في آخر في بروكلين. “أعتقد أن الناس سيكونون أكثر وعيًا بالمساحة الشخصية ، ويتجنبون الأماكن المكتظة بشكل مفرط.”

قد يضطر المسافرون إلى حمل شهادات صحية إلزامية والمرور عبر أنواع جديدة من الأمان.

طورت شركة China Tech Global ومقرها هونغ كونغ مقصورة تعقيم متنقلة تحاول بيعها للمطارات.

يقول الرئيس التنفيذي سامي تسوي إن بإمكانه إزالة مسببات الأمراض من الجسم والملابس في 40 ثانية أو أقل.

يقول: “تشعر ببعض الهواء البارد على جسدك ، وبعض الضباب”. “لكنك لا تشعر بالبلل.”

عولمة مختلفة

عندما أغلقت المصانع الصينية في وقت مبكر من جائحة كورونا، أرسل ذلك موجات من الصدمة عبر سلاسل التوريد في كل مكان – وجعل الشركات والحكومات تعيد النظر في اعتمادها على القوة التصنيعية في العالم.

على سبيل المثال ، تعد NA-KD.com السويدية جزءًا من صناعة التجزئة المزدهرة “للأزياء السريعة” التي تتماشى مع اتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي بدلاً من المواسم التقليدية.

بعد توقف عمليات التسليم هذا العام ، قامت الشركة بتحويل بعض الإنتاج من الصين إلى تركيا ، كما تقول جوليا أسارسون ، رئيسة قسم الجمارك والداخل.

في مناطق أخرى ، قد يشجع الوباء السياسيين الذين يجادلون بأنه من الخطر الاعتماد على واردات السلع الحيوية للأمن القومي – حيث اتضح أن أجهزة التنفس الصناعي والأقنعة كانت بالغة الأهمية هذا العام.

حماية البيئة

قبل الوباء ، كان دعاة حماية البيئة في الأساس يتأملون في نظريات ذروة النفط – فكرة أن ظهور السيارات الكهربائية يمكن أن يضعف بشكل دائم الطلب العالمي على أحد أكثر أنواع الوقود الأحفوري تلويثًا.

ولكن عندما شهد عام 2020 بقاء الطائرات على الأرض والناس في منازلهم ، شعرت حتى شركات النفط الكبرى مثل شركة بريتيش بتروليوم بتهديد حقيقي من العالم الذي أصبح جادًا بشأن المناخ.

أعلنت الحكومات من كاليفورنيا إلى المملكة المتحدة عن خطط لحظر بيع سيارات البنزين والديزل الجديدة بحلول عام 2035.

وانتخب جو بايدن بوعد بأن الولايات المتحدة ستنضم إلى اتفاقية باريس.