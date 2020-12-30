مشتريات المصريين ترفع مكاسب البورصة إلى 1.16% بمنتصف التعاملات

رنا ممدوح _ واصلت مؤشرات البورصة المصرية الصعود في منتصف تعاملات اليوم، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين.

طالع.. البورصة تصعد 0.88% في مستهل التعاملات بدعم مشتريات المصريين والعرب

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 10861 نقطة، محققاً صعودا بنسبة 1.16%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا هامشياً بنسبة 0.07%، ليتداول عن مستوى 59.05 جنيه.

وارتفع كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.17%، و 2.22% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 778.588 مليون جنيه على 176 شركة من خلال 25.670 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 116 شركة مقابل تراجع 12 في حين لم تتغير أسعار 48.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 19.599 مليون جنيه، منها 12.075 مليون جنيه للمؤسسات، و7.523 مليون جنيه للأفراد.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الاجانب وسجلوا صافي بقيمة 11.974 مليون جنيه، منها 11.434 مليون جنيه للمؤسسات، و540.575 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 7.624 مليون جنيه، منها 6.483 مليون جنيه للمؤسسات، و1.141 مليون جنيه للأفراد.

وتصدر سهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.49%، تلاه سهم اوراسكوم للتنمية مصر بنسبة 8.08%، ثم سهم الشرقية الوطنية للامن الغذائي بنسبة 7.93%.

في حين تصدر سهم اصول للوساطة في الأوراق المالية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 7.46%، تلاه سهم مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو بنسبة 1.86%، ثم سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بنسبة 1.86%.