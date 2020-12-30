تأجيل جديد لصفقة استحواذ بيتك على الأهلي المتحد البحريني

العربية نت _ قرر مجلسا إدارة كل من بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد البحريني، تأجيل البدء بتحديث الدراسات الخاصة بالاندماج بينهما، للمرة الثانية، بعد تأجيلها السابق في السابع من مايو الماضي، بسبب تداعيات كورونا.

طالع.. بيت التمويل الكويتي يعلن تأجيل إجراءات الاستحواذ على الأهلي المتحد البحريني حتى ديسمبر 2020

وكان بنك الكويت المركزي قد وضع شروطاً جديدة لإتمام صفقة الاندماج، التي كانت ستتمُ من خلال استحواذ بيتك على الأهلي المتحد، من بينها تحديث دراسة الجدوى.

وقد أدى الخلاف حول تأجيل الصفقة إلى تغيير الرئيس التنفيذي السابق لبيتك مازن الناهض، الذي كان مؤيداً للتأجيل، في حين كان مجلس إدارة بيتك معارضاً له.

وأوضح “بيتك” أن القرار لا يوجد له تأثير في الوقت الحالي على المركز المالي للبنك.

وكان “بيتك” قد أعلن في منتصف أبريل الماضي عن تأجيل إجراءات الاستحواذ على “الأهلي المتحد” البحريني، وذلك مراعاة لدراسة المخاطر المحتملة لجائحة “كورونا” وتأثيرها على أصول البنكين.