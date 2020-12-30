فهد حسين – ارتفع سعر صرف الدولار بين قرش و3 قروش بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء. طالع.. استقرار أسعار صرف الدولار لدى البنوك مع بداية تعاملات الأربعاء وشهد سعر الصرف ارتفاعا بواقع 3 قروش لدى بنك مصر ليعرضه بقيمة 15.67 جنيها للشراء و15.77 جنيها للبيع مقابل 15.64 جنيها للشراء و15.74 جنيها للبيع افتتح بها تعاملات اليوم الأربعاء. وزاد سعر الصرف قرشان لدى بنك أبو ظبي الإسلامي ليصل 15.69 جنيها للشراء و15.79 جنيها للبيع، مقابل 15.67 جنيها للشراء و15.77 جنيها للبيع منذ بداية التعاملات. كما رفعت بنوك بنوك الأهلي المصري والقاهرة والتجاري الدولي والعربي الأفريقي الدولي وكريدي أجريكول مصر والإسكندرية. وعرض البنك الأهلي الدولار عند 15.67 جنيها للشراء و15.77 جنيها للبيع، فيما عرضته بنوك القاهرة والعربي الأفريقي والإسكندرية بقيمة 15.68 جنيها للشراء و15.78 جنيها للبيع. وتداول المتعاملون الدولار بقيمة 15.69 جنيها للشراء و15.79 جنيها للبيع لدى بنوك التجاري الدولي وكريدي أجريكول مصر وأبوظبي الإسلامي. وكان متوسط سعر الدولار أمام الجنيه قد ارتفع قرشا واحدا في البنوك، بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، ليسجل 15.665 جنيه للشراء و15.765 جنيه للبيع، مقابل 15.665 جنيه للشراء و15.765 جنيه للبيع يوم الإثنين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعر الدولار يرتفع أمام الجنيه حتى 3 قروش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.