العراق يوقع عقد ميناء الفاو بقيمة 2.625 مليار دولار مع دايو الكورية الجنوبية

_ اتفق العراق على صفقة بقيمة 2.625 مليار دولار مع دايو للهندسة والبناء الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء لبناء المرحلة الأولي من ميناء الفاو للسلع الأولية الذي يخطط له في جنوب البلاد.

طالع.. العراق يسند بناء ميناء الفاو لدايو الكورية بقيمة 2.6 مليار دولار

وبموجب العقد الذي وقعه في بغداد ممثلون عن وزارة النقل العراقية والشركة الكورية الجنوبية، ستتولى دايو أعمال التشييد التي تشمل بناء خمسة مراس لتفريغ السفن وفناء للحاويات.