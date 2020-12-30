اختراق الأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة والكبيرة ارتفاعات جديدة وراء نشاط البورصة أمس

رنا ممدوح _ أرجع عمرو حسين الألفي رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، نشاط السوق بعض الشئ بجلسة الأمس، نظرا لأنه الأسبوع الأخير من الشهر وعام 2020.

وقال الآلفي في مذكرة بحثيه من إعداده، إن الأمر لم يكن يتعلق فقط ببلوغ الأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة ارتفاعات جديدة، ولكن أيضاً ازدهار بعض الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة.

على سبيل المثال ارتفع سهم حديد عز بنسبة 10% أمس وسجل أعلى مستوى في 52 اسبوعا عند 11.11 جنيه.

وبالمثل ارتفعت جي بي أوتو بنسبة 7% أمس، وأيضاً السويدي إلكتريك الذي ارتفع بنسبة 5% أمس.

وعلى صعيد آخر ارتفعت اسعار كل من سيدي كرير للبتروكيماويات بزيادة 6% الأمس، وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية بزيادة 7% أمس، وشركة القلعة القابضة بارتفاع 3% ربما مدعومة بارتفاع أسعار النفط.

وفي غضون ذلك أعلنت شركة مصر للصناعات الكيماوية عن مؤشراتها المالية للخمسة أشهر الأولى من 21 / 2020، والتي تظهر صافي أرباح 72 مليون جنيه.

وهذا يعني أن صافي الدخل لشهر نوفمبر يبلغ 14 مليون جنيه مقابل 16 مليون جنيه في أكتوبر.

في حين أن شهر نوفمبر أقل قليلا من أكتوبر، إلا أن هذا لا يزال متوافقا مع متوسط صافي الدخل الشهري البالغ 14 مليون جنيه منذ مارس 2020.

وتوقع رئيس قسم البحوث ببرايم تحقيق صافي ربح قدره 141 مليون جنيه هذا العام، بناء على التوقعات بتراجع أسعار البيع في النصف الثاني 21/2020، فإن الموقف مع الموجة الثانية من كوفيد يمكن أن يسهم في استمرار أداء مصر للصناعة الكيماوية المذهل للنصف الثاني أيضا.

ويبلغ السعر المستهدف لسهم الشركة 13.9 جنيه، مما يشير إلى احتمال ارتفاع بنسبة 28% من إغلاق الأمس، حيث تتداول الشركة حاليا عند مضاعفة ربحية مستقبليللعام 21/2020 يبلغ X5.6