البنك الأهلى المصري يقلص حصته في المجموعة المصرية العقارية إلى 5.68%

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رنا ممدوح _ قلص البنك الاهلى المصري حصته في رأسمال المجموعة المصرية العقارية من 8.89% إلى 5.68%.
طالع.. تارجيت وأطرافها المرتبطة ترفع حصتها في المجموعة المصرية العقارية إلى 15.13%
وأفادت المجموعة في بيان للبورصة اليوم، أن البنك الاهلى المصري قامت ببيع عدد 1.282 مليون سهم من أسهم المجموعة المصرية العقارية بقيمة إجمالية 11.758 مليون جنيه.
وبلغ متوسط سعر البيع 9.16 جنيه، وقامت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.
الجدير بالذكر أن البنك الأهلي المصري أمس قلص حصته في رأسمال المجموعة المصرية العقارية من 27.83% إلى 8.89%، ببيع عدد 7.575 مليون سهم بقيمة إجمالية 69.318 مليون جنيه.
يشار أن بيت التأمين المصري السعودي يستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية المجموعة المصرية العقارية بنسبة 18.45%، يليها محمد فرج المحيربي بنسبة 17.5%، تليها تارجيت للاستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي والتنمية السياحية بنسبة 8.52%، ثم على محجوب بنسبة 5.73%.
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