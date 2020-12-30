هيئة البريد: استمرار إعفاء أصحاب المعاشات من رسوم فتح الحساب حتى 30 يونيو القادم

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قررت الهيئة القومية للبريد استمرار إعفاء أصحاب المعاشات من رسوم فتح حساب المعاش حتى 30 يونيو 2021.
قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد إن الهيئة قررت إعفاء جميع حسابات المعاشات من رسوم فتح حساب المعاش ورسوم اصدار البطاقات ورسوم التحويلات والرسوم الادارية ورسوم المصادقات وذلك خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 30 يونيو 2021.
وأوضح أن هذا القرار يأتي في اطار دعم خطط الدولة نحو تطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي و تماشياً مع تعليمات البنك المركزي المصري المصري للبنوك و بهدف التيسير على اصحاب المعاشات والتخفيف عنهم، مشيراً الي ان حساب المعاش الذي يقدمه البريد المصري يتمتع بالعديد من المميزات التي سيستفيد منها اصحاب المعاشات ومنها سهولة التعامل مع جميع ماكينات الصراف الآلي والتسوق الإلكتروني ودفع الفواتير بالإضافة الي إصدار كارت الخصم المباشر “ميزة”.
كما يتمتع الحساب بعائد يومي متغير يضاف يومياً علي الحساب بهدف تحقيق أكبر استفادة لأصحاب المعاشات.
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