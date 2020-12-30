شركة Sol Global Holding ترفع حصتها في عامر القابضة إلى 36.04%.. وهيرميس المنفذ

رنا ممدوح _ رفعت شركة Sol Global Holding حصتها في مجموعة عامر القابضة- عامر جروب من 35.84% إلى 36.04%. طالع.. عامر للتنمية تشتري أرض بمساحة 56 فدان في مدينة المنيا الجديدة وأفادت المجموعة في بيان للبورصة اليوم، أن شركة Sol Global قامت بشراء 2 مليون سهم من أسهم عامر جروب بقيمة إجمالية 2.099 مليون جنيه. وبلغ متوسط سعر الشراء 1.05 جنيه للسهم الواحد. وقامت هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة. وسجلت نسبة حصص المجموعة المرتبطة بشركة Sol Global Holding 20.36%. الجدير بالذكر أن Sol Global Holding تستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية مجموعة عامر القابضة بنسبة 36.04%. يليها إبراهيم الصعيدي بنسبة 14.88%، ثم عامر وقف المحدود بنسبة 9.98%، ولانتس العالمية المحدودة بنسبة 7.5%.

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