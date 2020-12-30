عامر جروب: 4 شركات تابعة توقع مع المجموعة المالية للتوريق لإصدار سندات بقيمة 607 مليون جنيه

رنا ممدوح _ أعلنت مجموعة عامر القابضة – عامر جروب، عن قيام أربع شركات تابعة لها بالتوقيع مع المجموعة المالية للتوريق عقود الحوالي الخاصة بإصدار سندات توريق لمحفظتها بمبلغ 607 مليون جنيه.

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وبحسب إفصاح المجموعة المرسل للبورصة اليوم، فقد حصل الإصدار المزمع لمحفظة الشركات التابعة لمجموعة عامر جروب على تقييم +AA للشريحة الأولى و AA للشريحة الثانية، و A للشريحة الثالثة، من ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني.

وأوضحت المجموعة، أنه جاري إستكمال باقي الإجراءات والموافقات اللازمة للبدء في إجراءات إصدار سندات التوريق.