: التزام أوبك+ بتخفيضات إنتاج النفط 101% في نوفمبر

_ قال مصدران في مجموعة أوبك+ لرويترز يوم الأربعاء إن التزام المجموعة بالاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط بلغ 101 بالمئة في نوفمبر . طالع.. أسعار النفط ترتفع بفضل آمال تعافي الطلب وانخفاض المخزونات الأمريكية وقال أحد المصدرين إن التزام الدول الأعضاء في أوبك بلغ 104 بالمئة فيما بلغت نسبة التزام الدول المنتجة غير العضوة في أوبك ومنها روسيا 95 بالمئة.

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