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: التزام أوبك+ بتخفيضات إنتاج النفط 101% في نوفمبر

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_ قال مصدران في مجموعة أوبك+ لرويترز يوم الأربعاء إن التزام المجموعة بالاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط بلغ 101 بالمئة في نوفمبر .

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وقال أحد المصدرين إن التزام الدول الأعضاء في أوبك بلغ 104 بالمئة فيما بلغت نسبة التزام الدول المنتجة غير العضوة في أوبك ومنها روسيا 95 بالمئة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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