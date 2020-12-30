جدولة مواعيد رحلات جديدة للمصريين المسافرين إلى الكويت عبر الإمارات

دوت الخليج – أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن جدولة رحلات المصريين المسافرين إلى دولة الكويت، عقب إعادة فتح الطيران الكويتي يوم 2 يناير، بحسب ما قررت السلطات الكويتية.

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وكشفت وزيرة الهجرة عن تحديد مواعيد سفر جديدة لدولة الكويت للمصريين العالقين بالإمارات.

وأشارت إلى أن الشركات أخطرت نحو أكثر من 1500 من المصريين العالقين بمواعيد سفرهم الجديدة.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم نشر الجدول الخاص بالمواعيد الجديدة الخاصة بالمصريين العالقين بالإمارات، ومن لم يجد رحلته مدرجة بالجدول فعليه التواصل بالخط الساخن الذي خصصته وزارة السياحة لتلقي استفسارات وشكاوى المصريين العالقين، والعمل على حلها مع شركات السياحة، عبر رقم “19654”.

وأوضحت أن المتضرر يبلغ اسمه “ثلاثي”، وَمسئول الشركة التي حجز بها، ورقَم جواز سفره، وتاريخ سفره القديم، وسيجري العمل على تحديد موعد جديد للسفر.

وطالبت وزيرة الهجرة، المصريين العالقين بتفهم طبيعة الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، والتعاون لعبور هذه الأزمة الطارئة، واحترام القوانين والقواعد المطبقة في الدول المضيفة، حتى فتح الأجواء مجددا.

ومن جهته قال دكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أن هناك دورا وطنيا على الشركات لتسهيل الإجراءت للمصريين العالقين بالخارج، وحل أي مشكلة لحين انتهاء الأزمة، والتنسيق فيما يتعلق بجدول الإخلاء أو مواعيد الرحلات.

وأشاد العناني بجهود التنسيق بين وزارتي السياحة والآثار والهجرة، في التواصل بين الشركات وللتيسير على المصريين العالقين في طريقهم للكويت.

ومن جانبه، أوضح اللواء مازن فهمي، مساعد وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن إعادة جدولة الرحلات جاءت عقب مخاطبة وزارة السياحة والآثار لشركات سفر المصريين للخارج الوارد أسماؤها في شكاوى المواطنين بالخارج، لترتيب توليها تفويج وتنظيم سفر العالقين بالإمارات ممن يمتلكون إقامات سارية في الكويت.

وكان اللواء مازن فهمي، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، قد استقبل أمس الدكتور مجدي شلبي، رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة والآثار، لتنسيق الجهود لحل مشكلات المصريين العالقين، ومخاطبة وزارة السياحة والآثار لشركات سفر المصريين للخارج، لتعديل رحلاتهم وجدولتها عقب إعادة فتح الطيران الكويتي.