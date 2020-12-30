السيسي يوجه بتوفير الموارد المالية لتطوير محطات الرفع والصرف وتحديث معداتها

دوت الخليج – اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات الري على مستوى الجمهورية، خاصةً جهود تطهير وتبطين الترع والمصارف، فضلاً عن جهود رفع كفاءة محطات مياه الشرب ومعالجة الصرف الزراعي والصرف الصحي.

وفي هذا الإطار، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتوفير الموارد المالية للتطوير الشامل لجميع محطات المياه بأنواعها المختلفة من الرفع والصرف على مستوى محافظات الجمهورية، وتحديث معداتها وفق أعلى المواصفات الفنية، وذلك تكاملاً مع المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.

كما وجه رئيس الجمهورية بالتوسع في تطبيق نظم الري الحديثة وتوطين التكنولوجيا المستخدمة في هذا الإطار بالتنسيق مع جميع الجهات الوطنية المعنية والشركات المتخصصة، مع توعية المزارعين والفلاحين بفوائدها المتعددة وأهميتها في توفير المياه وزيادة الإنتاج الزراعي.

واستعرض الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري، خلال الاجتماع، إجراءات تطهير الترع والمصارف على مستوى الجمهورية.

وأوضح أنها تستهدف تحسين جودة ونوعية المياه وضمان وصولها إلى جميع الأراضي الزراعية من خلال شبكة الترع والمصارف بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب لتلبية احتياجات المزارعين.

كما عرض وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي جهود رفع كفاءة محطات مياه الشرب وكذلك محطات الصرف الصحي في عدد من محافظات الجمهورية، في إطار المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة” لتطوير 1500 قرية.