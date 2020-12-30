مشتريات المصريين تصعد بالبورصة 1.22% وسط تداولات تجاوزت 1.5 مليار جنيه

رنا ممدوح – اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي، بدعم من القوى الشرائية للمؤسسات المحلية.

طالع.. اختراق الأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة والكبيرة ارتفاعات جديدة وراء نشاط البورصة أمس

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.22%، وأغلق عند مستوى 10867 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.24%، وأغلق عند مستوى 59.15 جنيه.

وارتفع مؤشرا EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.33%، و 2.29% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 1.516.513 مليار جنيه على 189 شركة من خلال 47.573 ألف عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ استكمال عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة إيمكس إنترناشيونال على أسهم شركة النيل لحليج الأقطان المصدرة.

وشملت الصفقة 2.019 مليون سهم بقيمة إجمالية 100.996 مليون جنيه.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 132 شركة مقابل تراجع 23 في حين لم تتغير أسعار 33.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 122.311 مليون جنيه.

وسجلت المؤسسات المحلية صافي مشتريات بقيمة 140.749 مليون جنيه، مقابل 18.437 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 90.420 مليون جنيه.

وكان نصيب الأفراد منها 56.565 مليون جنيه للأفراد مقابل 33.854 مليون جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 31.891 مليون جنيه.

وبلغت حصة المؤسسات منها 31.184 مليون مقابل 706.756 ألف جنيه للأفراد.

وسيطر المصريون على نسبة 86.66% من إجمالي تعاملات البورصة.

واستحوذ الأجانب على 5.24% والعرب على 8.1% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 25.36% من تعاملات اليوم مقابل 74.63% من نصيب الأفراد.

وتصدر سهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.77%.

وتلى ذلك سهم الأهرام للطباعة والتغليف بنسبة 8.88%، ثم سهم القاهرة للإسكان والتعمير بنسبة 8.68%.

في حين تصدر سهم المهندس للتأمين قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.99%.

وتلى ذلك سهم أصول للوساطة في الأوراق المالية بنسبة 6.18%، ثم سهم العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير بنسبة 4.03%.

وتوقع إيهاب السعيد، العضو المنتدب لشركة أصول القابضة للاستثمارات المالية، أن تودع البورصة المصرية آخر جلسات 2020 بمزيد من المكاسب.

كما رجح اختبار EGX30 مستويات المقاومة عند 10900-11000 نقطة، وأن يرتفع EGX70 بنحو 20 نقطة أخرى.

وأرجع السعيد نشاط البورصة بآخر جلستين إلى توفيق أوضاع المؤسسات المتعارف عليه في هذا الوقت من العام، وما يترتب عليه من ارتفاع في قيم التداول وحصة المؤسسات من التعاملات اليومية.

ويرى أن المسار المتوقع للبورصة في عامها الجديد مرهون باستقرار التطورات الصحية لأزمة فيروس كورونا حول العالم، ليخفف من حدة القلق لدى المؤسسات بشكل خاص.

ومن جانبه، توقع حسام الغايش، العضو المنتدب لشركة أسواق لإدارة الاستثمارات المالية، أن تغلق البورصة آخر جلسات “عام الأزمة” على صعود.

واستدرك: “ولكنها لن تحقق ارتفاعا جديدا على مستوى أداء الأسهم”.

وقال الغايش إن سوق المال المصرية ستحمل تحديات عام الأزمة إلى 2021 وهي مخاوف المستثمرين من تطورات الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وتابع: بجانب التخوف من تأخر انتقال السلطة الأمريكية من الرئيس الحالي دونالد ترامت إلى الرئيس المنتخب جو بايدن.

ورشح قطاعي الاتصالات والصناعات الغذائية في تحقيق مزيد من معدلات النمو في الربع الأول من عام 2021.