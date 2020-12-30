البنك الأهلي يستحوذ على 24% من شركة أمان بقيمة 480 مليون جنيه

دوت الخليج – وقع البنك الأهلي المصري عقدي شراء الأسهم واتفاق المساهمين للاستحواذ على نسبة 24% من أسهم شركة أمان لتكنولوجيا الخدمات المالية غير المصرفية والمدفوعات الإلكترونية بقيمة إجمالية تصل إلى 480 مليون جنيه.

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وأكد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن بنكه يهدف إلى تعظيم دوره في دعم أنشطة الدفع الإلكتروني والخدمات المالية وتمويل مشروعات متناهية الصغر، وتقديم الخدمات المالية غير المصرفية لأكبر عدد من العملاء وجذب شرائح أكبر من غير المتعاملين مع البنوك.

وتابع عكاشة، في بيان اليوم، أن هذه الخطوة تتسق مع دور البنك في دعم توجهات الدولة والبنك المركزي المصري نحو التحول لمجتمع أقل اعتمادا على النقد لدعم الشمول المالي، وتقليص القطاع غير الرسمي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى الأثر الإيجابي المتوقع من الاسراع بوتيرة إنجاز الأعمال ودورة التحصيل.

من جانبه أكد مدحت خليل رئيس مجلس إدارة شركة أمان، أن دخول البنك الأهلي المصري مساهما في أمان يمثل قيمة مضافة إلى أداء الشركة بوصفه أكبر البنوك المصرية.

وأكد خليل تطلع شركته إلى شراكة ناجحة مع تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة تتناسب مع أهمية الكيانين.

وأشار إلى حرص فرق العمل المعنية بكل من البنك والشركة على تحقيقه من خلال التعاون المثمر والتنسيق الكامل فيما بينهما، في ضوء امتلاك كلا الطرفان للإمكانات المطلوبة لتحقيق تلك النتائج.

من جهته، قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن استحواذ البنك على حصة في شركة أمان أحد الاستثمارات الاستراتيجية للبنك، مؤكدا أن المفاوضات تمت بنجاح مع إيمان الطرفين بأهمية هذه الشراكة.

وأكد أبو الفتوح أن سوق الخدمات المالية غير المصرفية يعد سوقا واعدا، مشبرا إلى أن حجم الطلب عليه ما زال كبيرا، بما يشجع البنك على التوسع في إبرام مزيد من تلك الاتفاقيات سعيا لتشجيع ودعم المدفوعات الإلكترونية والتمويل متناهي الصغر وكذا التمويل الاستهلاكي.

وقال أحمد السعيد، رئيس مجموعة الاستثمار وأمناء الاستثمار بالبنك الأهلي المصري، إن تلك الشراكة تأتى في إطار تنفيذ السياسة الاستثمارية للبنك للمشاركة بفاعلية في سوق الخدمات المالية غير المصرفية والمدفوعات الإلكترونية بالتعاون مع كبرى الشركات ذات الخبرات الفنية والبشرية المتميزة.

وذكر البيان، أن مكتب معتوق وبسيوني للاستشارات القانونية اضطلع بأعمال المستشار القانوني ومكتب جرانت ثورنتون للاستشارات المالية بأعمال التقييم للبنك الأهلي المصري.

كما تولت شركة إيليت للاستشارات أعمال التقييم، وشركة فاروس لترويج وتغطية الاكتتابات أعمال المستشار المالي للبائع.