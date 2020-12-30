صادرات النفط الخام الأمريكي ترتفع إلى 3.6 مليون برميل

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سي إن بي سي – قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء إن صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت إلى 3.6 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 25 ديسمبر من 3.1 مليون برميل يوميا في الأسبوع السابق عليه.
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وأضافت أن صافي واردات الخام انخفض الأسبوع الماضي بمقدار 764 ألف برميل يوميا إلى 1.7 مليون برميل يوميا.
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