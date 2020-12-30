العاصمة الإدارية توقع أول عقود أراضي السفارات مع بنجلاديش بقيمة 10 ملايين دولار

دوت الخليج – وقعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عقد بيع قطعة أرض على مساحة 4.5 فدان لسفارة جمهورية بنجلاديش بقيمة إجمالية تجاوزت 10 ملايين دولار.

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وقال بيان لشركة العاصمة إن الأرض تم بيعها بغرض بناء مقرات إدارية وسكنية للسفارة بالحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار البيان إلى أن ذلك هو أول عقد بيع للأراضي المخصصة للسفارات والبعثات الدبلوماسية بالحي الدبلوماسي.

وقع العقد كل من اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية، والسفير محمد منير الإسلام سفير جمهورية بنجلاديش الشعبية بالقاهرة.

وأشارت شركة العاصمة إلى أنه ورد إليها ما يزيد عن 60 طلبا رسميا للحصول علي قطع أراض تمهيدا لانتقال كافة السفارات والبعثات الدبلوماسية من مقراتها الحالية إلى مقراتها الجديدة بالعاصمة الإدارية.

وأوضحت الشركة أن ذلك يأتي ذلك تزامنا مع قرب اكتمال العديد من المشاريع بالمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية من أهمها الحي الحكومي بما فيه المقر الجديد لوزارة الخارجية، وكذا مبني البرلمان ومبني مجلس الشيوخ ومنطقة الحكم وباقي المشاريع.