بنك مصر يضخ 1.5 مليار جنيه عبر القرض الرقمي خلال 50 يوما من الإطلاق

دوت الخليج – كشف بنك مصر، عن ضخ أكثر من 1.5 مليار جنيه عبر منتجه الرقمي الجديد إكسبريس أونلاين -أول قرض رقمي لتمويل المشروعات الصغيرة في مصر- خلال 50 يوما من إطلاقه.

طالع.. بنك مصر يخفض العائد الثابت لشهادات الادخار البلاتينية إلى 11%

وأكد البنك الحكومي في بيان اليوم، إن القرض الرقمي أحدث طفرة في مجال تمويل المشروعات، حيث يُمكّن عملاء البنك من تقديم طلب تمويل مشروعاتهم الصغيرة أون لاين من خلال موقع بنك مصر الإلكتروني دون الحاجة للذهاب للفرع، ومتابعة إجراءات القرض خطوة بخطوة بأبسط الخطوات، ويتم الحصول عليه خلال 5 أيام من تقديم طلب العميل.

وأكد البيان، سعي بنك مصر لإطلاق حلول وخدمات تكنولوجية مبتكرة بما يسهم في توفير الوقت والجهد على العملاء.

13.1 مليار جنيه زيادة في محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال عام واحد

وكشف عن وصول محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 36.4 مليار جنيه في يونيو 2020 مقابل 23.3 مليار جنيه في يونيو 2019 بزيادة قدرها 13.1 مليار جنيه وبمعدل نمو قدره 57%، وبلغ عدد عملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 184 ألف عميل في يونيو 2020 مقابل 121 ألف في يونيو 2019 بزيادة قدرها 63 ألف عميل وبمعدل نمو قدره 52%.

9.9 مليار جنيه حجم قروض مشروعك لصالح 99 ألف مستفيد

ويشارك بنك مصر مع وزارة التنمية المحلية في برنامج “مشروعك” لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة من خلال الشباك الواحد بالوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية، وبلغ عدد المستفيدين من القروض الممنوحة 99 ألف عميل بقيمة 9.9 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2020.