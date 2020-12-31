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وزارة الخارجية تستدعي القائم بالأعمال الإثيوبي

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دوت الخليج – استدعت وزارة الخارجية، مساء اليوم، القائم بالأعمال الإثيوبي لدى القاهرة.

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وذكر بيان لوزارة الخارجية  أنها طلبت توضيحات حول ما نُقل من تصريحات للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية يتطرق فيها إلى الشأن الداخلي المصري.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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