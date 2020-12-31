العملة المشفرة بتكوين تسجل مستوى قياسيا جديدا عند 28800 دولارا

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سي إن بي سي – سجلت بتكوين مستوى قياسيا مرتفعا جديدا الأربعاء رافعة مكاسبها هذا العام إلى حوالي 300%.
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وقفزت العملة المشفرة الأكثر تداولا في العالم إلى 28800 دولارا وهو أعلى مستوى لها منذ بدأ تداولها في فبراير 2010 .
وكانت بتكوين قد كسرت مستوى 20 ألف دولار للمرة الأولى في 16 ديسمبر.
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