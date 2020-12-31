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الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة بدعم من توقعات بتعاف اقتصادي

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سي إن بي سي – صعدت الأسهم الأمريكية، يوم الأربعاء، مع تطلع المستثمرين إلى تحسن الآفاق الاقتصادية في 2021 في أعقاب توزيع لقاحات للوقاية من مرض كوفيد-19 وآمال في مزيد من الدعم المالي.

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وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 73.89 نقطة، أو 0.24%، إلى 30409.56 نقطة.

بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 القياسي 5 نقاط، أو 0.13%، ليغلق عند 3732.04 نقطة.

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وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 19.78 نقطة، أو 0.15%، إلى 12877.00 نقطة.

وتراجعت أحجام التداول ومن المتوقع أن تبقى منخفضة في آخر جلسة تداول هذا العام.

وستاندرد آند بورز500 مرتفع حوالي 16% عن مستواه في بداية العام إذ ساعدت تريليونات من الدولارات في تحفيز مالي ونقدي وتقدم في تطوير لقاحات المؤشر القياسي على الصعود بأكثر من 66% المئة من أدنى مستوى إغلاق له هذا العام الذي سجله في 23 مارس.

ويتجه المؤشر ناسداك المثقل بأسهم شركات التكنولوجيا لتسجيل أفضل أداء سنوي منذ 2009.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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