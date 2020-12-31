تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية الصيني في ديسمبر

شينخوا _ قالت الهيئة الوطنية للاحصاء اليوم الخميس، ان مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في الصين بلغ 51.9 خلال ديسمبر الجاري، بانخفاض 0.2 نقطة مئوية عن شهر نوفمبر.

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وتشير القراءة فوق 50 الى التوسع، بينما تعكس القراءة فيما دون ذلك الانكماش.