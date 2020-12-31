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شينخوا _ قالت الهيئة الوطنية للاحصاء اليوم الخميس، ان مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في الصين بلغ 51.9 خلال ديسمبر الجاري، بانخفاض 0.2 نقطة مئوية عن شهر نوفمبر.
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وتشير القراءة فوق 50 الى التوسع، بينما تعكس القراءة فيما دون ذلك الانكماش.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية الصيني في ديسمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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