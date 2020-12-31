الارشيف / مال وأعمال

الولايات المتحدة تسجل أكثر من 3900 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

CairoBank

فرانس برس _ أكد تعداد نشرته جامعة هوبكنز الأمريكية وفاة أكثر من 3900 شخص الأربعاء في الولايات المتحدة جراء فيروس كورونا في حصيلة غير مسبوقة منذ بداية الجائحة.

Huawei729x90

طالع.. الولايات المتحدة تقرر طلب اختبارات كورونا سلبية للقادمين من بريطانيا

وأعلنت الجامعة التي تتخذ بالتيمور مقرا لها وفاة 3927 شخصا بسبب فيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية قبل الساعة 8,30 مساء (01,30 ت غ الخميس) في الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضررا في العالم من الوباء، في حين تم تسجيل 189671 إصابة جديدة.

وبهذا تكون حصيلة الإصابات الإجمالية في الولايات المتحدة قد بلغت 19715899 والوفيات 341845 منذ بدء انتشار الفيروس.

FRA10years

وكان كبير خبراء الأمراض المعدية الأمريكيين أنطوني فاوتشي قد حذر الأحد من أن أسوأ ما في وباء كوفيد-19 ربما لم يحدث بعد، مع توقع ارتفاع الوفيات بمعدلات مقلقة خلال أشهر الشتاء وبعد التجمعات في الأعياد والعطلات.

وقال الخبير الذي عينه الرئيس المنتخب جو بايدن مستشارا حول وباء كوفيد-19 بعد أن كان عضوا في خلية الأزمة التي شكلها دونالد ترامب “أشارك الرئيس المنتخب بايدن قلقه من أن الأمر قد يزداد سوءا في الأسابيع المقبلة”.

وبدأت البلاد حملة تلقيح ضد كوفيد-19 تلقى خلالها الجرعات الأولى نحو 2,8 مليون شخص، لكن هذا الرقم لا يزال متأخرا عن الـ20 مليون شخص الذين تعهد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بأن تشملهم الحملة مع نهاية العام.

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الولايات المتحدة تسجل أكثر من 3900 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا