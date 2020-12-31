الولايات المتحدة تسجل أكثر من 3900 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

فرانس برس _ أكد تعداد نشرته جامعة هوبكنز الأمريكية وفاة أكثر من 3900 شخص الأربعاء في الولايات المتحدة جراء فيروس كورونا في حصيلة غير مسبوقة منذ بداية الجائحة.

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وأعلنت الجامعة التي تتخذ بالتيمور مقرا لها وفاة 3927 شخصا بسبب فيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية قبل الساعة 8,30 مساء (01,30 ت غ الخميس) في الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضررا في العالم من الوباء، في حين تم تسجيل 189671 إصابة جديدة.

وبهذا تكون حصيلة الإصابات الإجمالية في الولايات المتحدة قد بلغت 19715899 والوفيات 341845 منذ بدء انتشار الفيروس.

وكان كبير خبراء الأمراض المعدية الأمريكيين أنطوني فاوتشي قد حذر الأحد من أن أسوأ ما في وباء كوفيد-19 ربما لم يحدث بعد، مع توقع ارتفاع الوفيات بمعدلات مقلقة خلال أشهر الشتاء وبعد التجمعات في الأعياد والعطلات.

وقال الخبير الذي عينه الرئيس المنتخب جو بايدن مستشارا حول وباء كوفيد-19 بعد أن كان عضوا في خلية الأزمة التي شكلها دونالد ترامب “أشارك الرئيس المنتخب بايدن قلقه من أن الأمر قد يزداد سوءا في الأسابيع المقبلة”.

وبدأت البلاد حملة تلقيح ضد كوفيد-19 تلقى خلالها الجرعات الأولى نحو 2,8 مليون شخص، لكن هذا الرقم لا يزال متأخرا عن الـ20 مليون شخص الذين تعهد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بأن تشملهم الحملة مع نهاية العام.