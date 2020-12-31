- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
بلومبرج _ أعادت شركة دبي لصناعات الطيران الإماراتية، أكبر شركة لتأجير الطائرات في الشرق الأوسط إعادة شراء كمية قيمتها 100 مليون دولار من أسهمها العامة المطروحة للتداول في البورصة.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فيروز تارابور الرئيس التنفيذي للشركة قوله في بيان صدر اليوم الخميس “نتوقع ألا يكون لهذه الصفقة تأثيرا ملموسا على مقاييس كفايتنا المالية في نهاية 2020 وخلال 2021”.
كانت دبي لصناعات الطيران قد أعلنت في وقت سابق اعتزامها زيادة عدد الطائرات المملوكة لها والتي تقوم بتأجيرها لشركات الطيران المختلفة إلى 450 طائرة خلال 2021 .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دبي لصناعات الطيران تعيد شراء أسهما بقيمة 100 مليون دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.