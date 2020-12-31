بي إنفستمنتس تبيع كامل حصتها في بيارد أس إي بقيمة 19 مليون جنيه

رنا ممدوح _ قالت بي إنفستمنتس القابضة، أن مجلس إدارتها وافق على بيع كامل حصتها البالغة 60% في بيارد أس إي.

أضافت في بيان للبورصة، أن البيع سيكون للشريك الرئيسي الآخر في شركة بيارد، وأن قيمة الصفقة تبلغ 19 مليون جنيه.

القيمة الدفترية للحصة

وقالت أن البيع سيكون على دفعات.

وأضافت أن صافي القيمة الدفترية لاستثمارها في بيارد يبلغ 9.5 مليون جنيه طبقا لقوائم الربع الثالث من 2020.

ووافق مجلس إدارة بي إنفستمنتس على تفويض رئي مجلس الإدارة بتوقيع عقد البيع.

الصفقة الثانية في أسبوع

ووقعت بي انفستمنتس الأسبوع الحالي بيع 20% من حصتها في توتال إيجيبت مقابل 146.4 مليون جنيه، مع توتال فرنسا.

وبموجب الصفقة انخفضت حصة شركة بي انفستمنتس القابضة في توتال إيجيبت من 7.97% إلى 6.38%.

وفوض مجلس إدارة بي انفستمنتس نوفمبر الماضي، رئيس الشركة بإنهاء بيع نسبة 20% من حصتها في توتال إيجيبت.

من هي بيارد؟

وفقا لموقع بي إنفستمنتس، تعد BĒARD واحدة من الأسماء التجارية السويسرية الرائدة في صناعة الأواني المسطحة والمجوفة.

وتأسست الشركة في عام 1888 بواسطة Noel BARD ، وهي موزع للأواني الزجاجية للفنادق في سويسرا.

تورد بيارد أدوات المائدة لبعض الفنادق الأكبر في العالم، وتقدم مجموعة من المنتجات عالية الجودة ذات التصميمات المبتكرة.

تمتلك BĒARD 53% من شركة Metalart ، وهي منشأة تصنيع تقع في مصر.