البنك الأهلي يشارك بحصة 150 مليون جنيه في صكوك سيرا

دوت الخليج – أعلن البنك الأهلي مشاركته بصفته ضامن للتغطية ومكتتب في إصدار صكوك شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا)، البالغ قيمتها الإجمالية 600 مليون جنيه، بحصة 150 مليون جنيه، بالمشاركة مع كل من: البنك الأهلي المتحد وبنك القاهرة وبنك قناة السويس.

كانت نشرة دوت الخليج قد كشفت قبل يومين عن 4 بنوك في تغطية صكوك سيرا، كاشفة عن استحواذ بنك قناة السويس على شريحة بقيمة 200 مليون جنيه، و300 مليون جنيه لبنكي الأهلي المصري والقاهرة، و100 مليون جنيه لبنك الأهلي المتحد.

وذكر بيان صادر عن البنك الحكومي اليوم، أن هذا الإصدار يأتي في ضوء الطرح الخاص بعملية الاكتتاب المصدرة من المجموعة المالية هيرمس لصالح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية.

وأكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، حرص البنك على إضافة منتجات متنوعة لأدوات الدين غير المصرفية، مؤكدا على دور البنك الريادي في دعم المنتجات المالية لرفع قدرة وكفاءة القطاعات المختلفة بالاقتصاد المصري.

وأضاف عكاشة، أن من أهم مميزات الصكوك الإسلامية أنها مضمنة بأصول مما يعزز الجدارة الائتمانية للتمويل.

من جهته أكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أهمية التطوير المستمر في المنتجات المصرفية وغير المصرفية ومن ضمنها أدوات الدين المختلفة، مشيدا بالجهود المبذولة من جانب البنك الأهلي المصري والبنوك المشاركة في الاكتتاب والتعاون المثمر لفرق العمل في مختلف مراحل ترتيب التمويل بدءا من الدراسة والتنسيق المشترك حتى تمام التنفيذ.

وأضاف شريف رياض، رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، أن الأهلي في هذا الإصدار والذي سيتم توجيهه لتمويل أنشطة الشركة ومشروعاتها المستقبلية يعد نجاحا يضاف إلى إنجازات البنك، مشيدا بشركاء النجاح في عملية إصدار الصكوك لصالح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية من المجموعة المالية “هيرمس” والبنوك المشاركة.