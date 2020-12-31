البنك الأهلي يشارك بحصة 150 مليون جنيه في صكوك سيرا

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دوت الخليج – أعلن البنك الأهلي مشاركته بصفته ضامن للتغطية ومكتتب في إصدار صكوك شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا)، البالغ قيمتها الإجمالية 600 مليون جنيه، بحصة 150 مليون جنيه، بالمشاركة مع كل من: البنك الأهلي المتحد وبنك القاهرة وبنك قناة السويس.
كانت نشرة دوت الخليج قد كشفت قبل يومين عن 4 بنوك في تغطية صكوك سيرا، كاشفة عن استحواذ بنك قناة السويس على شريحة بقيمة 200 مليون جنيه، و300 مليون جنيه لبنكي الأهلي المصري والقاهرة، و100 مليون جنيه لبنك الأهلي المتحد.
وذكر بيان صادر عن البنك الحكومي اليوم، أن هذا الإصدار يأتي في ضوء الطرح الخاص بعملية الاكتتاب المصدرة من المجموعة المالية هيرمس لصالح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية.
وأكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، حرص البنك على إضافة منتجات متنوعة لأدوات الدين غير المصرفية، مؤكدا على دور البنك الريادي في دعم المنتجات المالية لرفع قدرة وكفاءة القطاعات المختلفة بالاقتصاد المصري.
وأضاف عكاشة، أن من أهم مميزات الصكوك الإسلامية أنها مضمنة بأصول مما يعزز الجدارة الائتمانية للتمويل.
من جهته أكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أهمية التطوير المستمر في المنتجات المصرفية وغير المصرفية ومن ضمنها أدوات الدين المختلفة، مشيدا بالجهود المبذولة من جانب البنك الأهلي المصري والبنوك المشاركة في الاكتتاب والتعاون المثمر لفرق العمل في مختلف مراحل ترتيب التمويل بدءا من الدراسة والتنسيق المشترك حتى تمام التنفيذ.
وأضاف شريف رياض، رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، أن الأهلي في هذا الإصدار والذي سيتم توجيهه لتمويل أنشطة الشركة ومشروعاتها المستقبلية يعد نجاحا يضاف إلى إنجازات البنك، مشيدا بشركاء النجاح في عملية إصدار الصكوك لصالح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية من المجموعة المالية “هيرمس” والبنوك المشاركة.
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