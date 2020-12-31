السويدي إلكتريك توافق على شروط عقد تسهيل من بنك مصر بقيمة 185 مليون دولار

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة السويدي إلكتريك على شروط وأحكام عقد تسهيل مع بنك مصر بحد أقصي 185 مليون دولار.

وقالت الشركة أن الموافقة تشمل أية أطراف أخرى تشارك في التسهيل، وأن المبلغ لا يشمل العوائد والعمولات والمصروفات.

وقالت إن الغرض هو فتح إعتمادات مستندية ومستندات تحصيل وإعادة تمويلها وإصدار خطابات ضمان خارجية لمشروع تصميم وإنشاء سد ومحطة روفيجي للكهرباء في تنزانيا.

ووافق المجلس على كافة ملاحق ومستندات التسعيل ومستندات الضمان المتعلقة بعقده.

أضافت السويدي إلكتريك أن الموافقة تشمل أي تعديل أو تغيير أو إضافات بشأن أي من هذه الوثائق أو تعديلات مستقبلية لعقد التسهيل ومستندات الضمان.

وأكد مجلس السويدي إلكتريك أن هذا التسهيل يخدم مصالح الشركة التجارية طويلة الأجل، ويتفق مع استراتيجيتها.

تفويض أحمد السويدي

وووافق مجلس السويدي إلكتريك على تفويض العضو المنتدب أحمد السويدي منفردا، في تمثيل الشركة وتوقيع التسهيل ومستندات الضمان وفتح طلبات الاعتمادات وخطابات الضمان المتعلقة بالعقد.

وقالت أن ذلك يشمل على سبيل المثال، خطاب الأتعاب والحوالات والتعهدات والسندات لأمر، واخطارات الاستخدام، وأية مستندات أخرى.

كما يشمل أي تعديل أو تغيير أو إضافات بشأن أي من هذه الوثائق أو أية تعديلات مستقبلية لعقد التسهيل ومستنداته.

وقالت أنه يحق للعضو المنتدب أحمد السويدي تفويض الغير في أي أو كل ما سبق.