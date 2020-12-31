المركزي يطرح أذون خزانة أجلي 182 و364 يوم بقيمة 20 مليار جنيه

فهد حسين _ طرح البنك المركزي المصري المصري، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 20 مليار جنيه على شريحتين، نيابة عن وزارة المالية.

وأوضح المركزي، أن الشريحة الأولى أجل 182 يوم بقيمة 7.5 مليار جنيه، كما جاءت الشريحة الثانية أجل 364 يوم بقيمة 12.5 مليار جنيه.

وشهد متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 182 يوم، تراجعا بواقع 50.9 نقطة أساس خلال خمس طروحات منذ بداية ديسمبر الجاري، وسط إقبال متزايد من المستثمرين الذين عرضوا 66.71 مليار جنيه لتغطية طروحات بقيمة 40 مليار جنيه قبل منها المركزي 27.57 مليار جنيه.

أما أذون الخزانة أجل 364 يوما فقد شهدت خلال 4 طروحات الشهر الجاري تراجعا بنسبة 52.6 نقطة أساس، وسط إقبال من المستثمرين أيضا، لاسيما وأنهم عرضوا 104.8 مليارات جنيه في طروحات بقيمة 35.27 مليار جنيه.

كانت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة وأدوات الدين المصرية قد تعدت 23 مليار دولار ، بحسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية لحابي جورنال في اليوم الثاني من ديسمبر الجاري.