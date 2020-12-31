البنك الأهلي المصري يقلص حصته في المجموعة المصرية العقارية إلى 0.18%

رنا ممدوح _ قلص البنك الأهلي المصري حصته في رأسمال المجموعة المصرية العقارية من 5.68% إلى 0.18%.

وأفادت المجموعة في بيان للبورصة اليوم، أن البنك الأهلى المصري قام ببيع عدد 2.2 مليون سهم من أسهم المجموعة المصرية العقارية بقيمة إجمالية 20.275 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر البيع 9.21 جنيه للسهم الواحد وقامت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

وأمس قلص البنك الأهلي المصري حصته في رأسمال المجموعة المصرية العقارية من 8.89% إلى 5.68%. ببيع عدد 1.282 مليون سهم من أسهم المجموعة المصرية العقارية بقيمة إجمالية 11.758 مليون جنيه.

وقام البنك أول أمس قلص حصته في رأسمال المجموعة المصرية العقارية من 27.83% إلى 8.89%، ببيع عدد 7.575 مليون سهم بقيمة إجمالية 69.318 مليون جنيه.

يشار أن بيت التأمين المصري السعودي يستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية المجموعة المصرية العقارية بنسبة 18.45%، يليها محمد فرج المحيربي بنسبة 17.5%، تليها تارجيت للاستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي والتنمية السياحية بنسبة 8.52%، ثم على محجوب بنسبة 5.73%.