أسعار الذهب تتجه صوب تحقيق أفضل أداء سنوي في 10 أعوام

_ تتجه أسعار الذهب الخميس 31 ديسمبر على ما يبدو لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ 2010، حتى في الوقت الذي يتعرض فيه المعدن الأصفر لضغوط جراء ضعف احتمالات تقديم إعانات مالية أكبر بهدف تحفيز الاقتصاد الأمريكي وانتعاش الأسهم في ظل تداولات هزيلة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1886.94 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:43 بتوقيت جرينتش، لكنه مرتفع بأكثر من 24% هذا العام.

هذا وتراجعت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1891.70 دولار.

وتأثرت المعنويات سلبا إذ رفض زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، السناتور ميتش ماكونيل، اقتراعا سريعا على مشروع قانون لرفع قيمة إعانة للأمريكيين للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا قائلا إنه “ليس له سبيل واقعي لإقراره سريعا في مجلس الشيوخ”.

وتتجه الأسهم الآسيوية لاختتام العام عند مستويات قياسية مرتفعة ويعلق المستثمرون آمالا على تعاف اقتصادي سريع في العام القادم مما أدى إلى تراجع الدولار.

واستفادت أسعار الذهب الذي يعتبر تحوطا في مواجهة التضخم هذا العام من إجراءات تحفيز غير مسبوقة وانخفاض أسعار الفائدة لتخفيف أثر الضربة التي تلقتها الاقتصادات من الجائحة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.9% إلى 26.36 دولار للأونصة لكنها مرتفعة بأكثر من 47% منذ بداية العام الجاري، وهو أفضل أداء لها منذ 2010.

وتراجعت أسعار البلاتين 0.4% إلى 1061.38 دولار للأونصة لكنه مرتفع 10.2% في 2020. وهبط البلاديوم 0.1% إلى 2361.22 دولار للأونصة لكنه على مسار تحقيق مكاسب للعام الخامس على التوالي بارتفاع 21.9%.