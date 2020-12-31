عاجل.. بنك أبو ظبي التجاري يستحوذ على 51.5% من الإسكندرية للخدمات الطبية

رنا ممدوح _ استحوذ بنك أبو ظبي التجاري – الإمارات، على حصة رجل الأعمال الهندي بي آر شيتي في شركة الإسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبي الجديد – والبالغ نسبتها 51.5% بقيمة تقدر بحوالي 275 مليون جنيه، وقام بتنفيذ تلك الصفقة بطرفيها المشتري والبائع ذراع السمسرة الخاص بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية.

برايم تقتنص تنفيذ الصفقة لطرفي البائع والمشتري

وقال حسن سمير العضو المنتدب لقطاع أسواق المال بشركة برايم القابضة، أن المساهم الهندي بي آر شيتي رهن حصته في شركة الإسكندرية للخدمات الطبية لدى بنك أبو ظبي التجاري نظير قرض حصل عليه.

وأوضح سمير أن عملية الاستحواذ هي وفاء لمستحقات البنك لدي الطرف البائع وًهو العميل الهندي بي ار شيتي .

وأضاف العضو المنتدب لقطاع أسواق المال بشركة برايم القابضة، أن تحضير هذه الصفقة استغرق شهرين، بالتعاون مع مكتب ذو الفقار للمحاماة.

وأشار سمير، أن خطه البنك المستقبلية فيما يتعلق بحصه الأغلبية بالشركة محل التعامل والتي أكد عليها البنك في إفصاحه، وهي بيع تلك الحصة للمستثمر الذي يستوفي الشروط و المتطلبات القانونيه بتقديم عرض لشراء 100%؜ من أسهم الشركة وفقا للقوانين و اللوائح السارية في مصر.

جدير بالذكر أن شركة الإسكندرية للخدمات الطبية يبلغ رأسمالها المصدر و المدفوع 114.199 مليون جنيه و اعلنت عن تراجع أرباحها بنسبه 24%؜ في ال 9شهور الأولي من 2020 مقارنه ب 2019محققه تقريبا 153 مليون جنيه إيرادات وً حوالي 16 مليون جنيه أرباح.