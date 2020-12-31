البورصة تصعد 0.14% في التعاملات الصباحية بدعم من المؤسسات العربية

رنا ممدوح _ افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات آخر جلسات العام على ارتفاع جماعي، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المؤسسات العربية.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.14%، ليتداول عند مستوى 10882 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.36%، ليتداول عند مستوى 59.36 جنيه.

وارتفع كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.58%، و 0.42% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 443.689 مليون جنيه على 136 شركة من خلال 5.859 ألف عملية.

وتضمنت أحجام التداولات تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة الإسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبي الجديد المصدرة لعدد 7.358 مليون سهم بقيمة إجمالية 274.528 مليون جنيه.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 48 شركة مقابل تراجع 35 في حين لم تتغير أسعار 51.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 273.464 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 274.512 مليون جنيه، مقابل 1.047 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 273.354 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 274.626 مليون جنيه، مقابل 1.271 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 109.590 ألف جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 16.034 مليون جنيه، مقابل 15.925 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

وتصدر سهم الكابلات الكهربائية المصرية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 5.47%، تلاه سهم المتحدة للإسكان والتعمير بنسبة 5.30%، ثم سهم العبور للاستثمار العقاري بنسبة 4.95%.

في حين تصدر سهم حديد عز قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 2.70%، تلاه سهم شركة مستشفي كليوباترا بنسبة 1.85%، ثم سهم سيدي كرير للبتركيماويات بنسبة 1.68%.