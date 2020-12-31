جي بي أوتو: إتمام ثاني عملية توريق لشركة درايف بقيمة 892 مليون جنيه

رنا ممدوح _ أعلنت شركة جي بي أوتو، عن قيام شركتها التابعة درايف لخدمات تمويل سيارات الركوب بإتمام ثاني عملية توريق بقيمة إجمالية بلغت 892 مليون جنيه.

وبحسب بيان جي بي أوتو المرسل للبورصة اليوم، فأن الشركة تعتزم توظيف عائدات عملية التوريق في خفض مديونياتها والاستفادة من فرص النمو المستقبلية.

جدير بالذكر أن عملية التوريق سوف تتم على ثلاث شرائح بمدد استحقاق تبلغ 13 و36 و48 شهرا على التوالي، حيث حصلت الشريحة الأولى على تصنيف ائتماني +AA من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين ميريس، بينما حصلت الثاني على تصنيف AA وحصلت الشريحة الثالثة على تصنيف A.

وعرضت الشركة في بيان تفاصيل العملية والتي جاءت كالتالي:-

– الشريحة الأولى بقيمة 414.8 مليون جنيه غير قابلة للاستدعاء المعجل لمدة 13 شهر وعائد سنوي ثابت 10.25%.

– الشريحة الثانية بقيمة 407.6 مليون جنيه قابلة للاستدعاء المعجل لمدة 36 شهر وعائد سنوي ثابت 10.65%.

– الشريحة الثالثة بقيمة 69.6 مليون جنيه قابلة للاستدعاء المعجل لمدة 48 شهر وعائد سنوي ثابت 11.05%.

ولفتت الشركة إلى أن عمليات درايف انطلقت خلال الربع الثالث من عام 2012 تحت مظلة جي بي كابيتال، ذراع التمويل التابع لشركة جي بي أوتو.

وتقوم شركة درايف بتقديم خدمات التخصيم لقاعدة عملائها المتنوعة من الأفراد والمؤسسات.

وقد نجحت الشركة منذ نشأتها في تنمية أعمالها وحصتها السوقية حتي في الفترات الموسمية التي تتسم بتراجع معدلات الطلب في السوق.

وقد بلغت الحصة السوقية للشركة 19.35% في شهر أكتوبر 2002 طبقا لتقارير الهيئة العامة للرقابة المالية ممايجعلها في المرتبة الثانية في السوق المصري في نشاط التخصيم.

وفي هذا السياق أعرب الدكتور رؤوف غبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جي بي أوتو، عن اعتزازة بإتمام ثاني عملية اصدار سندات توريق لشركة درايف،” أن حصول جميع شرائح عملية التوريق على ذلك التصنيف القوى ليست فقط شهادة على قوة محفظتنا وجودتها الفائقة، ولكنها تحمل أيضا الكثير من الآمال للمستقبل، وتفتح آفاقا جديدة للاستثمار الجديد، وصلابة ميزانيتنا، وتحسين مستويات السيولة”.

ومن جانبه أشاد أحمد أسامة العضو المنتدب لشركة درايف بإتمام ثاني صفقة توريق لشركة خدمات تخصيم في السوق المصري.

كما أعرب عن فخره بالتصنيفات الائتمانية القوية لعملية التوريق، والتي نالتها الشركة بتقييم تعزيزات ائتمانية تقل عن الشركات الأخرى الأقدم في نشاط التوريق:” سمحت لنا جودة محفظتنا بتحقيق تصنيفات عالية مع تعزيز ائتماني منخفض نسبيا مقارنة بإصدارنا الأول العام الماضي مما يحسن مكانتنا الحالية في السوق”.

يذكر أن شركة كابيتال للتوريق قامت بعملية الإصدار بينما قام البنك التجاري الدولي CIB بأعمال الإدارة والتنسيق العالمي للإصدار، وأيضا قام البنك التجاري الدولي بأعمال الترويج وضمان تغطية الاكتتاب.

ومن جانب آخر قام مكتب الدريني وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة بدور المستشار القانوني.