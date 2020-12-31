الارشيف / مال وأعمال

مبيعات الأجانب تمتص المكاسب الصباحية لمؤشر البورصة الرئيسي بمنتصف التعاملات

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

CairoBank

رنا ممدوح _ امتصت مبيعات المستثمرين الأجانب مكاسب مؤشر البورصة الرئيسي الصباحية، ودفعته للتراجع بنسبة 0.04%، ليتداول عند مستوى 10863 نقطة.

Huawei729x90

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر ارتفاعاً بنسبة 0.22%، ليتداول عند مستوى 59.28 جنيه.

وارتفع كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.84%، و 0.53% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 874.848 مليون جنيه، على 173 شركة من خلال 22.073 ألف عملية.

FRA10years

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 72 شركة مقابل تراجع 53 في حين لم تتغير أسعار 47.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 292.058 مليون جنيه، منها 274.296 مليون جنيه للأفراد، و17.762 مليون جنيه للمؤسسات.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 279.088 مليون جنيه، منها 277.189 مليون جنيه للمؤسسات، و1.898 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين المصريين صافي شراء بقيمة 12.970 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي حققت صافي مشتريات بقيمة 40.803 مليون جنيه، مقابل 27.832 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وتصدر سهم راية القابضة للاستثمارات المالية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.9%، تلاه سهم الإسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبي الجديد بنسبة 8.93%، ثم سهم التوفيق للتأجير التمويلي – أيه تي ليس بنسبة 6.38%.

في حين تصدر سهم العربية لمنتجات الآلبان – آراب ديري باندا قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 6.09%، تلاه سهم حديد عز بنسبة 2.97%، ثم سهم ابن سينا فارما بنسبة 2.48%.

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مبيعات الأجانب تمتص المكاسب الصباحية لمؤشر البورصة الرئيسي بمنتصف التعاملات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا