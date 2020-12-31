مبيعات الأجانب تمتص المكاسب الصباحية لمؤشر البورصة الرئيسي بمنتصف التعاملات

رنا ممدوح _ امتصت مبيعات المستثمرين الأجانب مكاسب مؤشر البورصة الرئيسي الصباحية، ودفعته للتراجع بنسبة 0.04%، ليتداول عند مستوى 10863 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر ارتفاعاً بنسبة 0.22%، ليتداول عند مستوى 59.28 جنيه.

وارتفع كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.84%، و 0.53% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 874.848 مليون جنيه، على 173 شركة من خلال 22.073 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 72 شركة مقابل تراجع 53 في حين لم تتغير أسعار 47.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 292.058 مليون جنيه، منها 274.296 مليون جنيه للأفراد، و17.762 مليون جنيه للمؤسسات.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 279.088 مليون جنيه، منها 277.189 مليون جنيه للمؤسسات، و1.898 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين المصريين صافي شراء بقيمة 12.970 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي حققت صافي مشتريات بقيمة 40.803 مليون جنيه، مقابل 27.832 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وتصدر سهم راية القابضة للاستثمارات المالية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.9%، تلاه سهم الإسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبي الجديد بنسبة 8.93%، ثم سهم التوفيق للتأجير التمويلي – أيه تي ليس بنسبة 6.38%.

في حين تصدر سهم العربية لمنتجات الآلبان – آراب ديري باندا قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 6.09%، تلاه سهم حديد عز بنسبة 2.97%، ثم سهم ابن سينا فارما بنسبة 2.48%.