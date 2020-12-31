فودافون مصر: الترددات الجديدة تسهم في تعزيز عمليات التطوير وتحسين جودة الخدمات

وقعت فودافون مصر مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عقود الترددات الجديدة حيث تم تخصيص 40 ميجا هرتز للشركة بتقنية الــــTDD في الحيز الترددي 2600 ميجا هرتز مقابل 540 مليون دولار أمريكي.

وشهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع العقود الجديدة، ووقع من جانب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز، ومحمد كمال عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر.

وجاء توقيع الاتفاقية بعد اقتناص شركة فودافون مصر، نصف الترددات في عملية الطرح التي قام بها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بغرض تخصيص نطاقات ترددية جديدة بعرض 2×40 ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600 بتقنية الـــTDD للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول في مصر.

ووفق بيان يسهم حصول شركة فودافون مصر، على ترددات جديدة في تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لشبكة الشركة مما سيؤدي إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للعملاء، ورفع درجة جاهزيتها لتقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستقبلية مع مراعاة معايير الجودة العالمية، وذلك تماشياً مع استراتيجية الدولة في دعم عمليات التحول الرقمي.

ووجه محمد كمال عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، الشكر لوزارة الاتصالات ، على جهودها في عملية طرح الترددات الجديدة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد أن الترددات الجديدة بمثابة نقطة فاصلة في تاريخ شركة فودافون في مصر؛ لأنها ستسمح بتقديم جودة أفضل في خدمات الصوت ونقل البيانات للعملاء، وهو ما يسهم في الحفاظ على ريادتها لقطاع المحمول في مصر.

ومن جانبه أشار أيمن عصام، رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بشركة فودافون مصر، إلى أهمية حصول الشركة على ترددات جديدة في إطار خطتها نحو تحسين الخدمات لعملاء الشركة بأفضل المعايير العالمية، حيث سترفع إجمالي ما تمتلكه الشركة من الترددات إلى 82.5 ميجا هرتز.

وأضاف أن الترددات الجديدة ستساهم في زيادة سعة البنية التحتية للشبكة مما ينعكس إيجابياً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفاً أن الشركة ستضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة تماشياً مع الحصول على الترددات الجديدة.