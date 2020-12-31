فوديكو: الرقابة المالية فرضت غرامة على الشركة بقيمة 1.5 مليون جنيه

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رنا ممدوح _ أعلنت شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية – فوديكو، بأن الهيئة العامة للرقابة المالية قد فرضت عليها غرامة مالية قدرها 1.492 مليون جنيه.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الغرامة جاءت لمخالفات منسوة وهي عدم بذل عناية الرجل الحريص في الإفصاح عن بيانات ومعلومات جوهرية وقت علم الشركة بها.
أضافت أن هذا بجانب مخالفة بعض عملاء الشركة – شركة فيصل للاستثمارات المالية، ومسئول علاقات المستثمرين بالشركة لقيامهم بالتعامل بناء على معلومات غير متاحة للكافة-.
وبحسب البيان فسوف يقوم مجلس إدارة الشركة باتخاذ اللازم في هذا الشأن في أقرب وقت ممكن.
لذا قررت إدارة البورصة ايقاف التعامل على أسهم فوديكو لمدة 10دقائق لحين الاطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على اسهم الشركة قبل نشر هذا الاعلان
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