عاجل.. مجلس الوزراء يوافق على تأجيل الامتحانات لما بعد إجازة نصف العام

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، على تأجيل الامتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.

يأتي ذلك في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصاً على صحة وسلامة كافة المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين،