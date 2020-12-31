مجلس الوزراء يوافق على استكمال الدراسة عن بعد بدءا من السبت المقبل

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بإستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتباراً من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/ 2021بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.

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