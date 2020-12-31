وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجراء امتحانات المراحل التعليمية عقب إجازة منتصف العام حال استقرار أعداد الإصابات بفيروس كورونا. كما وجه بأن تكون الإجازة من 16 يناير وحتى 20 فبراير. وأكد السيسي، على إجراء الامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي بالمنزل عن طريق التابلت. جاء ذلك في خبر عاجل، منذ قليل، أفادت به فضائية “إكسترا نيوز”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسي يوجه بأن تكون إجازة نصف العام من 16 يناير وحتى 20 فبراير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.