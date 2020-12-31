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السيسي يوجه بأن تكون إجازة نصف العام من 16 يناير وحتى 20 فبراير

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجراء امتحانات المراحل التعليمية عقب إجازة منتصف العام حال استقرار أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

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كما وجه بأن تكون الإجازة من 16 يناير وحتى 20 فبراير.

وأكد السيسي، على إجراء الامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي بالمنزل عن طريق التابلت.

جاء ذلك في خبر عاجل، منذ قليل، أفادت به فضائية “إكسترا نيوز”.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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