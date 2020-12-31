الحكومة تعيد تخصيص 1353 متر مربع لإقامة مصنع لتعبئة المياه بالشرقية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس المجلس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض لإقامة مصنع لتعبئة المياه.

ونص القرار على إعادة تخصيص الأرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 1353,46 متر مربع، بمحافظة الشرقية؛ لاستخدامها في إقامة مصنع لتعبئة المياه الطبيعية، وذلك وفقا للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها.