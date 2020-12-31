البورصة تودع آخر جلسات 2020 على تراجع 0.21% بضغط مبيعات المؤسسات الأجنبية والمحلية

رنا ممدوح _ ودع مؤشر البورصة الرئيسي آخر جلسات عام 2020 على تراجع بنسبة 0.21%، وأغلق عند مستوى 10845 نقطة، بضغط من مبيعات الأجانب.

وسجل سهم البنك التجاري الدولى CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر ارتفاعا بنسبة 0.07%، وأغلق عند مستوى 59.19 جنيه.

في حين صعد كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.66%، و 0.33% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 1.526.449 مليار جنيه على 183 شركة من خلال 41.098 ألف عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة الإسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبي الجديد المصدرة لعدد 7.358 مليون سهم بقيمة إجمالية 274.528 مليون جنيه.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 77 شركة مقابل ارتفاع 68 في حين لم تتغير أسعار 37.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 358.015 مليون جنيه، منها 274.264 مليون جنيه للأفراد، و83.751 مليون جنيه للمؤسسات.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 350.132 مليون جنيه، منها 347.828 مليون جنيه للمؤسسات، و2.303 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 7.883 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي حققت صافي مشتريات بقيمة 51.187 مليون جنيه، مقابل 43.303 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

واستحوذ المصريون على نسبة 67.17% من إجمالي تعاملات البورصة، بينما استحوذ الأجانب على17.11 % والعرب على 15.72% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 30.36% من تعاملات اليوم وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.63%.

وتصدر سهم راية القابضة للاستثمارات المالية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.9%، تلاه سهم الإسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبي الجديد بنسبة 8.90%، ثم سهم المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بنسبة 6.41%.

في حين تصدر سهم الأهرام للطباعة والتغليف قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 7.33%، تلاه سهم العربية لمنتجات الآلبان – آراب ديري باندا- بنسبة 6.34%، ثم سهم النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بنسبة 4.59%.